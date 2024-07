Una punta di diamante per l’Enna, ecco Cicirello

Giorgio Cicirello è un nuovo calciatore dell’Enna. Un autentico colpo di mercato per la società e il ds Giuseppe Restuccia, in quanto il tecnico Peppe Pagana potrà disporre di un attaccante di assoluta esperienza per la categoria. Sei stagioni in Serie D fra Acireale, Città di Sant’Agata e Due Torri, l’eclettico centravanti messinese (nativo di Sant’Agata di Militello) può svariare su tutto il fronte d’attacco, offrendo così più soluzioni tattiche in base alle necessità. Classe ’95, Cicirello ha disputato anche un campionato Primavera a Trapani.

Le prime parole

“Ho maturato tanta esperienza in Serie D – ha detto – ma ogni anno è come ripartire da zero con le giuste responsabilità, anche se alla mia età mi sento abbastanza consapevole di ciò che posso dare in campo. Enna è stata la scelta migliore perché dopo 35 anni durante i quali è mancata la Serie D, la piazza, i tifosi e la società, avranno grandi motivazioni e di conseguenza anche io. Con la spinta dei sostenitori, che ho avuto modo di vedere essere molto numerosi, ci sarà da divertirsi e non vedo l’ora di iniziare”.