Dc, l’assessore Messina ed il segretario Rampulla a Nicosia e Capizzi

Il 25 scorso l’assessore delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana Andrea Messina e il segretario provinciale della Democrazia Cristiana di Enna Nello Rampulla hanno incontrato la DC di Nicosia per ringraziare dirigenti, iscritti e simpatizzanti per l’ottimo risulta ottenuto nelle passare elezioni europee dal candidato Massimo Dell’Utri sponsorizzato dalla DC , risultato ottenuto in un clima molto difficile. Erano presenti il Commissario DC di Nicosia Roberto Li Volsi, il delegato provinciale DC per l’agricoltura Giavanni Farinella nonché Commissario comunale DC di Sperlinga , Antonio Pagliazzo presidente e consigliere comunale di Nicosia; Ilenia Catania Cerro vice segretaria provinciale zona Nord, Daniele Li Volsi Commissario del movimento giovanile di Nicosia. Gli intervenuti hanno ringraziato l’assessore Messina per la sensibilità dimostrata nel venire a Nicosia e nel contempo il Segretario Provinciale Rampulla per il supporto dato durante la campagna elettorale. L’assessore nel ribadire i complimenti per il risultato ha rassegnato la propria disponibilità per venire incontro alle esigenze del territorio nicosiano e sperlinghese che con Capizzi formano un unico bacino territoriale. Successivamente ci si è recati a Capizzi dove erano in corso i festeggiamenti del Santo Patrono San Giacomo. Qui attendevano i giovani DC Capitini guidati dal Commissario comunale Ludovica Prestifilippo. Dopo I saluti e i ringraziamenti c’è stato l’incontro informale col Sindaco arch. Principato Trosso a cui l’assessore ha declinato tutta la disponibilità per risolvere lo stato di dissesto finanziario del Comune di Capizzi. Il Sindaco nel ringraziare ha voluto sottolineare l’impegno dei giovani DC capitini sia su Capizzi che su Nicosia che sebbene comuni di due province diverse sono accomunati da vincoli territoriali, di studio e amicizia tanto da formare un unico gruppo, pur nella loro autonomia , con i giovani DC di Nicosia.