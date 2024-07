Incendio sulla 626, traffico bloccato a Pietraperzia

Un incendio si è scatenato sulla Statale 626 della Valle del Salso, a Pietraperzia, e per motivi di sicurezza l’Anas ha disposto il blocco del traffico in entrambe le direzioni. Una situazione che sta creando grossi disagi alla circolazione.

I soccorritori

“Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del fuoco e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile” spiegano dall’Anas.