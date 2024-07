Consorzio bonifica, arrivano 6,6 milioni, Venezia, “Pagare stipendi”

Nell’ambito delle variazioni di bilancio è stato approvato all’unanimità dall’Assemblea Regionale Siciliana un contributo straordinario di 6,6 milioni di euro in favore del Consorzio di Bonifica di Enna del quale si era fatto promotore il vice Presidente della Commissione Bilancio Fabio Venezia.

I problemi finanziari del Consorzio

Il Consorzio di bonifica di Enna versa ormai da mesi in una condizione di crisi finanziaria a causa di un decreto ingiuntivo da parte di Siciliacque che ha creato enormi ritardi nel pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Gli stipendi del personale

“Da mesi seguiamo le problematiche del Consorzio di bonifica di Enna – dichiara il deputato ennese Fabio Venezia – e siamo soddisfatti che l’Aula abbia approvato lo stanziamento di queste risorse che consentiranno di superare le criticità finanziarie e di pagare regolarmente gli stipendi dei dipendenti. Ringrazio il Presidente della Commissione Bilancio on. Dario Daidone, il Direttore Dario Cartabellotta e gli altri colleghi deputati per aver sostenuto l’emendamento che avevamo presentato prima in Commissione Bilancio e adesso in Aula. Un ringraziamento anche alle forze sindacali per aver sollecitato e accompagnato con impegno e serietà l’intero percorso”.