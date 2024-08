Carenza d’acqua, razionamento idrico a Centuripe

Prosegue, senza sosta, la riduzione d’acqua nell’Ennese e così è scattato un nuovo razionamento idrico. Questa volta è toccato al Comune di Centuripe che ha ricevuto nei giorni scorsi la comunicazione di AcquaEnna.

La turnazione

Secondo quanto indicato dal gestore l’erogazione, avviata dal 29 luglio, seguirà una turnazione oraria e a giorni alterni.

Ecco come

Zone denominate “Centro Storico” e “Via Fiorenza” e quindi tutte le zone non ricadenti nella” Linea Viale Lazio” inizio erogazione giorno 29/07/2024 dalle ore 07,00 sino alle ore 15,00 circa (a giorni alterni)le successive erogazioni avverranno quindi giorno 31/07/2024, 02/08/2024 e così a seguire

Zona denominata “Linea Viale Lazio” comprendente Zona Viale Lazio, Zona Via Leopardi, Zona Cimitero, Piazza Collegio, Piazza San Gioacchino, Zona Campo Sportivo, C.da Vignali, zona artigianale e zone limitrofe inizio erogazione giorno 30/07/2024 dalle ore 07,00 sino alle ore 15:00 circa (a giorni alterni)le successive erogazioni avverranno quindi giorno 01/08/2024, 03/08/2024 e così a seguire.

L’allarme dell’Ati

Nei giorni scorsi, l’Ati, l’assemblea dei sindaci, presieduta da Nino Cammarata, ha paventato uno scenario tutt’altro che rassicurante sull’approvvigionamento idrico. “Ma i dati sono due: sarà una situazione difficile e un’ulteriore – ha detto Cammarata – riduzione dell’erogazione d’acqua; questo comporterà dei disagi, che sono legati alla diga Ancipa, ma al tempo stesso siamo qui a lavorare per scongiurare ogni ulteriore difficoltà. Certamente si andrà verso una riduzione, ma vanno sottolineate tutte le azioni che in questo momento si stanno ponendo in essere per cercare di lenire e di attenuare i disagi alla popolazione”.

Cosa si sta facendo

L’assemblea ha avviato i lavori per aprire ben 13 pozzi “gemelli” accanto a vecchi pozzi in disuso, col fine di ridurre il più possibile l’utilizzo di acqua dalla diga Ancipa. In questo modo si intercetteranno importanti sorgenti d’acqua che nel tempo erano state dismesse. E in più l’acqua sarà anche acquistata dai pozzi privati