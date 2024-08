Rogo a Pergusa, una famiglia evacuata, l’allarme resta alto

Non è finita l’emergenza a seguito dell’incendio scoppiato ieri sera in contrada Zagaria, a Pergusa, dove le case sono state minacciate dalla fiamme. Per motivi precauzionali, i soccorritori hanno invitato una famiglia ad evacuare la propria abitazione in attesa di circoscrivere il rogo, per cui si è reso necessario l’arrivo di ben tre elicotteri.

La Protezione civile

Le squadre dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna sono impegnati, da stamane, nel pattugliamento della zona colpita dal vasto incendio. Insieme ai Vigili del fuoco e alla Forestale, stanno valutando se procedere alla bonifica dell’area interessata dalle fiamme che hanno minacciato abitazioni e attività commerciali.

I soccorsi

Per tutto il pomeriggio di ieri i volontari dell’Ente Corpo Protezione Civile sono stati impegnati nell’incendio, divampato intorno alle 17 , con 4 automezzi antincendio, un’ambulanza, una squadra evacuazione e 25 unità. In fiamme, vegetazione e macchia mediterranea, vicino, troppo vicino alle abitazioni. I volontari hanno operato a ridosso di Villa Vetri, avvolta dalle fiamme, così come delle tante abitazioni della zona, minacciate dal fuoco.