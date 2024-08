Soldi per le feste nei Comuni, ecco quali sono, manca Enna

Pure nella provincia di Enna sono arrivati contributi a pioggia della Regione nel capitolo della manovra dedicato a “promozione turistica, sportiva, culturale e attività di marketing.

Il Palio dei Normanni

La parte del leone l’ha fatta Piazza Armerina che riceverà 150 mila euro per l’edizione 2024 del Palio dei Normanni, un evento tra i più noti non solo in Sicilia.

L’estate a Pietraperzia

Dalla Regione arriveranno al Comune di Pietraperzia 50 mila euro per l “Estate Pietrina” “al fine di valorizzare il territorio e incrementare il movimento turistico” si legge nel documento.

100 mila euro a Nicosia

Al Comune di Nicosia andranno nel complesso 100 mila euro: metà per la realizzazione di eventi nel periodo natalizio, altri 50 “per la realizzazione di eventi e programmi di promozione turistica e culturale”

Gli altri Comuni

Nell’elenco compaiono altri Comuni beneficiari di 50 mila euro ciascuno: sono Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova e Villarosa. Manca il Comune capoluogo, Enna, escluso in questo capitolo.