Incendi a Sperlinga e Nicosia, famiglie evacuate

La striscia di incendi nell’Ennese prosegue senza sosta: nella serata di ieri due vasti roghi hanno interessato Sperlinga e Nicosia.

Paura a Sperlinga

Dalle 2 circa le squadre dei vigili del fuoco i Nicosia e Leonforte più un’autobotte di rincalzo, insieme alla Forestale, hanno operato a Sperlinga per contrastare il violento incendio che ha minacciato numerose abitazioni, diverse delle quali sono state anche evacuate. Si è reso necessario l’intervento di più Canadair per arginare l’azione delle fiamme e liberare il Comune dalla morsa del rogo.

Rogo a Nicosia

Un secondo incendio si è verificato a Nicosia, in pieno centro abitato dove ha operato una squadra dei vigili del fuoco do Enna. Anche in questo caso i soccorritori hanno impedito che le fiamme devastassero le case.