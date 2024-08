No all’Autonomia differenziata, banchetti a Troina

Sabato 3 agosto a partire dalle 9,30 e fino alle 12,30 al mercato settimanale di via Moro, a Troina, ci saranno i banchetti per la raccolta di firme necessarie per il referendum abrogativo dell’Autonomia differenziata. Il Comitato a Troina, composto da Pd, Giovani Democratici, Circolo Legambiente Ancipa, Anpi, Unione Popolare, Movimento 5Stelle, Cgil e Uil, si è costituito ieri.

Chi può aderire

Al comitato possono aderire quanti, singoli cittadini e associazioni, vogliono farne parte per impegnarsi nel referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata. Le attività del comitato si esplicheranno nella raccolta delle firme per il referendum abrogativo di questa legge e dibatti e manifestazioni pubbliche per spiegare i motivi per cui deve essere abrogata.

Le ragioni del No all’Autonomia differenziata

Secondo quanto sostengono i promotori del referendum, la riforma voluta dal Governo nazionale è destinata a spaccare l’Italia in tanti piccoli stati, aumentando i divari territoriali tra il Nord e il Sud dell’Italia le disuguaglianze tra aree urbane e aree interne e accelerando il declino delle Area interna di Troina.