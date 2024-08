Barbablù Fest, a Morgantina in scena Giovanna d’Arco

Quarto appuntamento con il teatro per il Barbablù Fest, il festival prodotto e realizzato da “Terzo Millennio Progetti Artistici”, nato da un’idea di Pietrangelo Buttafuoco, con la direzione artistica di Alberto

Samonà. Martedì 6 agosto alle 20, nell’Area Archeologica di Morgantina, in scena Giovanna D’Arco di

Maria Luisa Spaziani, un progetto di Alfio Scuderi e Silvia Ajelli, protagonista sul palcoscenico con Gaia

Insegna. Una produzione in collaborazione con Festival delle Orestiadi di Gibellina.

La riscrittura

La Spaziani riscrive la storia della Pulzella d’Orleans rifacendosi ad una corrente di pensiero francese

secondo cui Giovanna D’arco era la figlia adulterina di Isabella di Baviera, moglie di re Carlo VI, la quale,

separatasi dal marito afflitto di una forma di follia, era diventata l’amante del Duca di Orléans, fratello del re, e aveva concepito una figlia nel 1407. Questa bambina scomodissima viene mandata a balia dalla famiglia D’Arco.

Chi è Giovanna

E questa sarebbe stata Giovanna: una ragazza di sangue nobile, cresciuta in campagna, istruita da

emissari della corte, a cui avrebbero dato un cavallo e un vessillo per mandarla tra i soldati a dire che la

profezia del mago Merlino, “Verrà una Vergine a salvare la Francia”, stava per realizzarsi. Maria Luisa

Spaziani va oltre questa versione della storia: rilevando che da tutti i documenti disponibili riguardo alla

famiglia di Giovanna D’Arco l’unica figura di cui non si sa nulla è la sorella maggiore di Giovanna,

Caterina, l’autrice ha ipotizzato che fosse Caterina la figlia della regina Isabella mandata a balia, e che

Giovanna D’Arco, istruitasi insieme alla misteriosa sorella, si sia sostituita a lei nella missione orchestrata

dalla corte per risollevare la sorte della Francia.

Le due sorelle

Lo spettacolo si sviluppa attorno a queste due sorelle, due voci che in un primo momento si alternano e si

confrontano, e poi si confondono fino a diventare una sola voce, quando Giovanna intraprende l’avventura della guerra e di Caterina si perdono le tracce. Insieme costruiscono la storia della Pulzella d’Orleans, in un gioco di specchi in cui si trovano a vivere l’una la vita dell’altra, e mentre Giovanna occupa la parte della protagonista della storia, Caterina tesse la trama delle vicende di cui Giovanna è protagonista. Trattandosi di un “romanzo popolare” in versi, secondo la definizione dell’autrice, le attrici saranno accompagnate in scena, come in una ballata, dalle musiche originali suonate dal vivo da Ermanno Dodaro e Raffaele Pullara.