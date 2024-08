Malore per ragazzino sul Monte Altesina, in ospedale con elisoccorso

Un ragazzino di 12 anni è stato colto da malore mentre si trovava, in compagnia di altre persone, in una zona del Monte Altesina, nel territorio di Nicosia.

La paura

A quanto pare, stando ad una prima ricostruzione, il minore stava partecipando ad un evento religioso quando, per cause che sono tutt’ora al vaglio dei soccorritori, si sarebbe sentito male. Si sono vissuti momenti di grande apprensione per l’incolumità del 12enne e così, nel volgere di qualche minuto, sono arrivate numerose richieste di soccorso.

In ospedale

Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso: i medici ed il personale del mezzo aereo hanno prima prestato le prime cure al ragazzino che poi è stato imbracato e condotto in ospedale, al Sant’Elia di Caltanissetta.