Enna, arriva il portoghese Aldair, ecco i costi per l’abbonamento

Colpo di mercato per l’Enna: in gialloverde è arrivato Aldair Neto. Il 30enne centrocampista portoghese, che vanta esperienze non solo in Portogallo ma anche in Georgia, Ucraina e Macedonia, è stato preso per via delle sue qualità in mezzo al campo.

La società, “giocatore di esperienza”

“E noi siamo molto soddisfatti di quest’ultima operazione così come delle altre messe a segno dal nostro ds in sinergia con mister Pagana – hanno detto il presidente Luigi Stompo e il Dg Fabio Montesano – perché Aldair Neto ci garantirà ulteriore esperienza al servizio della nostra squadra oltre un grande apporto di quantità e qualità in mezzo al campo. Lo abbiamo visto all’opera in questi giorni e ci ha davvero impressionato. Stiamo facendo grandi sforzi sotto ogni punto di vista e adesso chiediamo alla città di rispondere perché a breve apriremo la campagna abbonamenti”.

La campagna abbonamenti

La società ha reso noti i prezzi per gli abbonamenti per la stagione che sta per iniziare.

Tribuna

Il costo per la Tribuna coperta con posto assegnato è di 350 euro e sarà valido per 17 partite casalinghe. Se, invece, senza un posto assegnato oppure abbonamento in Tribuna scoperta il prezzo è di 190 euro ma per 15 partite.

Gradinata

In merito alla gradinata il costo è di 130 euro per 15 partite.