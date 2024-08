Lago di Pergusa, Autorità di bacino diffida il Comune

L’Autorità di bacino ha sollecitato il Comune di Enna a trasmettere “senza porre ulteriori indugi” il progetto esecutivo degli interventi per la ricostituzione dell’equilibrio idrogeologico del lago di Pergusa, per cui la stessa amministrazione ennese ha ricevuto un finanziamento. E’ quanto emerge in un documento inviato al sindaco di Enna, al commissario del Libero consorzio e per conoscenza al presidente della Regione ed ad altri dirigenti regionali.

I lavori al torrente

Secondo quanto prospettato dall’Autorità di bacino, si tratta di lavori di estrema importanza, “finalizzati a garantire un efficace apporto di flusso idrico vitale dal Torrente Torcicoda al lago”. Insomma, nella tesi dell’ente della Regione questa tipologia di interventi è assolutamente necessaria per portare acqua all’invaso di Pergusa, vittima della siccità e della desertificazione e sebbene ieri abbia piovuto il lago non può dirsi certo salvo.

Gli altri interventi

Le stoccate al Comune non finiscono qui, infatti, la stessa Autorità di bacino ha invitato l’amministrazione Dipietro “al fine di ripristinare un’efficace capacità drenante dell’intero areale idrografico del sito” a “programmare un’efficace rinaturalizzazione delle superfici impermeabili, sostituendo le coperture viarie e degli spazi pubblici con pavimentazioni drenanti, nel rispetto dei principi di invarianza idraulica”.

La competenza del Libero Consorzio

Non solo, perché, secondo l’Autorità di bacino “analogo provvedimento dovrà essere adottato, al fine di ripristinare la naturale ricarica idraulica delle falde alimentanti il lago, da parte del Libero Consorzio di Enna, per la viabilità di propria competenza”.

L’uso delle acque

In ultimo, l’Autorità di bacino sollecita con carattere di urgenza alla “separazione delle reti di acque bianche e nere, ad oggi miste, al fine di garantire un efficace apporto idrico derivante dalle acque piovane”