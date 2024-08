Parcheggio selvaggio, disabile impossibilitato a tornare a casa

Doveva rientrare nella propria casa, con un amico, suo ospite sulla sedia a rotelle, in via Rindone , a pochi passi dal Duomo, ad Enna. Ha dovuto chiedere ospitalità ad alcuni amici perchè la via era inaccessibile a causa del parcheggio selvaggio di tre auto.

La denuncia

E’ la denuncia che un giovane di Enna , che vive fuori città, fa su Facebook . “Sono tre macchine parcheggiate impunemente senza imbarazzo, senza restrizioni, la polizia ancora non c’è. Abbiamo

improvvisato di andare a dormire a casa di amici. E’ semplicemente incredibile”.

Parlano i residenti

Il giovane racconta di avere sporto denuncia più volte all’amministrazione comunale senza mai avere ottenuto risposta . A testimoniare ciò sono decine di residenti della zona che si uniscono alla denuncia via social dell’uomo. “E’ una situazione insostenibile – dice Maria – che abita proprio in quella via– Abbiamo segnalato decine di volte a vigili urbani, forze dell’ordine e all’amministrazione comunale, senza ottenere nulla”