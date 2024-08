Acqua a prezzi bassi per gli allevatori ennesi, ecco come fare

“Grazie alla disponibilità del Consorzio di Bonifica e delle associazioni di categoria e all’iniziativa intrapresa personalmente dal Sindaco Maurizio Dipietro, gli allevatori ennesi possono già usufruire di due punti di approvvigionamento idrico a prezzi calmierati”.

Come accedere al modulo

A darne l’annuncio l’Assessore con delega all’agricoltura Giancarlo Vasco che spiega come “il relativo avviso è già pubblicato sul sito del Comune e gli allevatori dovranno solo compilare la modulistica appositamente predisposta dai nostri uffici e poi procedere all’approvvigionamento presso i due punti messi a disposizione dal Consorzio di Bonifica siti, rispettivamente, in C.da Rizzuto e in C.da Bruchito”.

La tariffa

La tariffa applicata sarà pari a € 1,10 al mc. con possibilità di prelevare fino a 45 mc. per volta.

“Un ringraziamento – conclude l’Assessore Vasco – va a tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda, a cominciare dal Direttore del Consorzio di Bonifica Gaetano Punzi, passando per le associazioni di categoria CIA, COPAGRI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA nonché l’Ordine degli Agronomi e la dott.ssa Piazzese dell’ufficio agricoltura del Comune per la proficua attività e la disponibilità messa in campo in favore di un settore vitale per la nostra economia e oggi in grande difficoltà a causa della prolungata siccità”.