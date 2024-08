Di Venti e Catalano consiglieri, Mpa, “primo gruppo in aula”

Entrano in Consiglio comunale Francesco Di Venti e Gaetano Catalano, esponenti del Mpa che prendono il posto di Gaetana Palermo e Nicola De Luca, assessori dell’amministrazione Dipietro. I nei ingressi “portano il Movimento per l’Autonomia ad essere il primo gruppo politico a Sala d’Euno” si legge nella nota di Walter Cardaci, segretario Comunale Mpa per la Città di Enna; Salvatore Astorina, Vice Segretario Mpa per la città di Enna e Concetto Cucci, Presidente Mpa per la città di Enna.

La segreteria del Mpa, “contributo importante”

“Siamo certi che Comito, Firrantello, Fiammetta, Di Venti e Catalano potranno fornire – prosegue la nota – un contributo sempre più importante nella massima assise della città di Enna, seguendo i valori autonomisti, con un pieno sostegno all’ azione del Governo Cittadino guidato dal sindaco Di Pietro”

La polemica sui contributi non concessi a Enna

La segreteria del Mpa torna a parlare della vicenda legata ai mancati contributi per Enna da parte della Regione, su cui, nei giorni scorsi, gli autonomisti hanno polemizzata, paventando, in modo provocatorio, la secessione.

Ordine del giorno in aula

“Ci auguriamo che Regione ed Assemblea – spiegano gli esponenti della segreteria del Mpa – possano presto porre rimedio a questa grave mancanza. Questa riflessione, peraltro, sarà oggetto di un ordine del giorno in consiglio comunale, che sarà depositato nel corso di questa settimana. Ringraziamo i consiglieri uscenti De Luca e Palermo per lo spirito di squadra e di generosità che rafforza sempre di più la coalizione di governo, insieme alle altre forze politiche della coalizione di cui ci sentiamo parte integrante, per oggi e per il futuro”.