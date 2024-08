Lavori all’Umberto I, caos e disagi al Pronto soccorso

Disagi e caos al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Enna sia per l’utenza che per il personale. Si stanno creando dei sovraffollamenti che, secondo quanto sostenuto dalla direzione sanitaria del presidio ospedaliero ennese sono causati dai lavori di ristrutturazione che coinvolgono diversi reparti, in particolare l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione.

Le ragioni del sovraffollamento

“Questi interventi prevedono il trasferimento di strutture, apparecchiature e posti letto dal secondo al primo piano, in un’ala del Pronto Soccorso” spiegano dall’azienda ospedaliera. Che aggiunge: “A causa di tali spostamenti, necessari per la realizzazione del nuovo reparto di Emodinamica nell’area attualmente occupata dal reparto di Rianimazione, si stanno verificando sovraffollamenti presso il Pronto Soccorso e, in alcuni casi, disagi per l’utenza e per il personale” .

“E’ solo temporaneo”

Nella nota, la Direzione sanitaria precisa “che tali disagi sono assolutamente temporanei e si scusa per eventuali disservizi che potrebbero verificarsi. Per facilitare il flusso dei pazienti all’interno del Presidio, è stata inoltre istituita la figura dell’Infermiere di Processo, con il compito di agevolare gli spostamenti e orientare gli utenti nei percorsi ospedalieri”