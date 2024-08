Musica e video arte al Parco archeologico di Naxos con “La notte di Ecate” e le sculture di Stefania Pennacchio. Sabato 10 agosto

Giardini Naxos (ME), 8 agosto 2024 – Sabato 10 agosto, in occasione della presentazione del catalogo della mostra di Stefania Pennacchio “Ecate. La via del desiderio”, il Parco archeologico di Naxos ospita una performance serale di musica, poesia e video art dal titolo “La notte di Ecate”.

Si inizia alle 21 al Museo di Naxos dove, alla presenza del curatore della mostra, Angelo Crespi – giornalista e critico d’arte, attualmente direttore della Pinacoteca di Brera a Milano -, la direttrice del Parco archeologico Naxos Taormina, l’archeologa Gabriella Tigano, presenterà il catalogo appena pubblicato. A seguire sarà proiettato un video dedicato al progetto espositivo di Pennacchio realizzato da Giuseppe La Spada, fotografo e video artist.

Dalle 22 ci si sposterà lungo il sentiero dell’area archeologica dove è in programma una performance itinerante di poesia e musica sotto le stelle che si concluderà nel cuore dell’antica polis greca di Naxos, davanti all’installazione dell’opera di Pennacchio “La grande trottola di Ecate”. Interverranno: Giuseppe La Spada, fotografo e video artist; Sara Pennacchio, attrice; Antonio Testa, percussionista; Fulvia Toscano, autrice dei testi poetici della performance.





Luogo: Parco Archeologico di Naxos, Via Lungomare Schisò, GIARDINI-NAXOS, MESSINA, SICILIA