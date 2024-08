A19, apertura parziale ed a tempo del viadotto Euno

Il viadotto Euno, legato alla A19, aprirà il 13 agosto per poi essere chiuso a partire dalle 7 del 2 settembre. Oltre che temporanea sarà anche una apertura parziale, in quanto secondo le prime informazioni filtrate dall’Anas, il via libera ai veicoli sarà dato alle 17 del 13 agosto ma ci saranno delle limitazioni: potrà essere percorso da chi da Enna deve recarsi a Catania e per chi proviene da Palermo.

Da Catania verso Enna

Per coloro che da Catania intendono raggiungere Enna vale il percorso attuale, cioè imboccare le uscite della A19 di Dittaino e Mulinello.

Da Enna verso Palermo

In merito al percorso da Enna verso Palermo ci sono le solite tre possibilità: imboccare lo svincolo di Mulinello, prendere la 192 per poi raggiungere lo svincolo per Palermo; dirigersi verso Capodarso per poi proseguire a Caltanissetta e da lì entrare sulla A19 verso il capoluogo siciliano; recarsi a Villarosa e poi raggiungere l’autostrada. In merito alla apertura totale, secondo autorevoli fonti istituzionali, se ne parlerà ad ottobre