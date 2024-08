Manca l’acqua a Enna, Coc sollecita AcquaEnna

Manca l’acqua in alcune zone di Enna dove, però, nella turnazione è prevista l’erogazione.

La segnalazione dei residenti

I residenti hanno informato l’amministrazione ma per questa emergenza è operativo il Coc, centro operativo comunale di Protezione civile, che “ha provveduto a contattare per le vie brevi il gestore del servizio idrico che ha informato circa un ritardo sull’apertura della distribuzione in alcune zone cittadine per un problema tecnico che è stato prontamente risolto” si legge nella nota del Coc.

Le rassicurazioni del gestore

Secondo lo stesso Centro operativo comunale, “il gestore assicura, pertanto, l’erogazione entro la giornata odierna per queste utenze”

Il Coc operativo da stamane

Il Coc sarà attivo da oggi dalle ore 08.00 sino alle ore 16.00 tutti i giorni sino all’ordinanza di chiusura del Coc. Le segnalazioni, temporaneamente, fino a nuove disposizioni andranno comunicate al numero di telefono 0935/40526.