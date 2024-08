Crisi idrica, prefetto ai consiglieri, “aiutate i sindaci”

E’ uno dei momenti più difficili per il territorio ennese, alle prese con un’emergenza idrica devastante, con Comuni che ricevono acqua ogni 4 giorni.

La lettera del prefetto

Il prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, ha scritto una lettera aperta a tutti i consiglieri comunali dei Comuni della provincia di Enna, chiedendo di collaborare con le amministrazioni locali per affrontare compatti questa crisi. Insomma, per il rappresentante di Governo le polemiche attorno alla gestione dell’emergenza rischiano di creare un corto circuito capace di destabilizzare le comunità.

L’appello ai consiglieri comunali

“Nel territorio ennese, in particolare, l’attuale grave carenza idrica sta comportando degli effetti crescenti, con continue riduzioni di acqua nei vari Comuni della provincia che si riforniscono come noto, alcuni in via esclusiva, dalla diga Ancipa” scrive in premessa il prefetto di Enna.

“Considerato il periodo di grande difficoltà – si legge nella lettera del prefetto di Enna – che il territorio sta affrontando, anche al fine di non provocare ulteriori disagi alla cittadinanza, ai commercianti, ai titolari di strutture ricettive ed agli imprenditori del comparto agricolo e zootecnico, si invitano le SS.LL a tenere un comportamento collaborativo nei confronti dell’amministrazione comunale, creando un senso di responsabilità civica ed istituzionale, di supportare i sindaci nell’azione di monitoraggio e contrasto alla crisi idrica

Maria Carolina Ippolito