Festa nella villa per soli anziani xibetani, gli “stranieri” solo col pass

Una festa per anziani riservata solo a chi ha sangue xibetano o che comunque dimostri di essere residente a Calascibetta. Per gli “stranieri”, che siano di Enna, Piazza Armerina, o di Catania o Siracusa, non c’è posto, a meno che non siano muniti di pass.

La vicenda

E’ quanto accaduto nelle ore scorse nella villa comunale di Calascibetta dove ad un nutrito gruppo di pensionati, perlopiù residenti ad Enna, è stato impedito di partecipare ad una festa, riservata agli anziani, inserita nel cartellone dell’ Estate Xibetana, organizzata dall’associazione Xibetani nel Mondo.

Le ragioni del presidente, “da 30 anni è così”

Ed è lo stesso presidente dell’associazione, Giuseppe Lo Vetri, a spiegare le ragioni del divieto di ingresso agli “stranieri” ennesi. “Quella appena celebrata, considerata qualche sospensione, è la ventiquattresima edizione – spiega in una nota il presidente dell’associazione Xibetani nel Mondo – che la stessa, da sempre, e per ovvi motivi, è circoscritta, agli ultrasessantenni di Calascibetta ed agli invitati, anche perché, la villa comunale ha una agibilità limitata, e dobbiamo prevedere per tempo i numero delle pietanze da distribuire”.

“Alcuni non erano anziani”

Il presidente snocciola altre informazioni, spiegando che in questa stessa festa c’è uno spazio dedicato alle coppie, sempre di Calascibetta, “che celebrano i cinquanta ed i sessant’anni di matrimonio” a cui viene rilasciata una pergamena ricordo”.

Il pass per i non residenti

Ci sono non residenti che, comunque, riescono a partecipare, “ anche quest’anno, gli invitati (non residenti) erano numerosi e muniti di pass” precisa il presidente che, però, in merito a chi è stato impedito l’accesso nella villa comunale, puntualizza. “Dei gruppi che pretendevano di entrare senza invito facevano parte anche persone che non possono essere considerate anziani” assicura Lo Vetri