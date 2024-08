Democrazia elettronica, banchetto di Piazza 3.0 a Enna

L’Associazione Piazza 3.0 allestirà un banchetto informativo questo Sabato a Enna in Piazza Francesco Crispi, dalle 20:30 a mezzanotte. Lo scopo è quello di far conoscere e promuovere la nostra Associazione, la quale si occupa principalmente della diffusione della cultura della “democrazia elettronica”, fornendo a tutti i cittadini Siciliani una piattaforma web, uno strumento di “democrazia diretta”, che possa permettere agli stessi cittadini di esprimere le proprie opinioni e votare su argomenti di interesse generale: una sorta di canale di collegamento tra cittadini ed istituzioni. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito web: https://piazzatrepuntozero.it

Luogo: Piazza Francesco Crispi, ENNA, ENNA, SICILIA

Data Inizio: 24/08/2024

Data Fine: 24/08/2024

Ora: 20:30

Artista: –

Prezzo: 0.00