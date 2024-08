II Edizione del Memorial Silvestro Palumbo: Musica, comunità e solidarietà a Troina

Troina, 21 agosto 2024 – La città di Troina si prepara ad accogliere la II Edizione del Memorial Silvestro Palumbo, un evento che celebra la vita e l’eredità di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità. Il Memorial, in programma il 25 agosto 2024 alle ore 20.00 in Piazza Gramsci, sarà una serata dedicata alla musica, alla solidarietà e alla promozione della salute.

Silvestro Palumbo è stato non solo un talentuoso musicista, ma anche un imprenditore visionario. Fondatore della “Musica Arte Service,” ha contribuito a portare concerti di alto livello a Troina e in tutta la Sicilia, trasformando la sua passione in un servizio di eccellenza per la comunità. Il Memorial non è solo un omaggio alla sua carriera artistica, ma anche un riconoscimento del suo spirito generoso e della sua dedizione nel creare eventi che uniscono le persone.

La serata vedrà la partecipazione di artisti di spicco come I Figli dell’Officina, Cristina Russo & Neusoul Combo, Black Pig, Chris Obehi, e i Compagni di Viaggio. Inoltre, le scuole di danza Calaciura e Maria Giusy Trovato porteranno sul palco esibizioni emozionanti, concludendo con un DJ set di Morena Monaco.

Oltre alla musica e alle performance artistiche, il Memorial promuove anche la consapevolezza sulla salute cardiovascolare, offrendo 30 visite cardiologiche gratuite presso la scuola elementare “Borgo” durante la giornata. Questa iniziativa sottolinea l’impegno per il benessere della comunità, un valore centrale dell’evento.