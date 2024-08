Incidente stradale in Kenya, feriti 4 turisti ennesi

Sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a nord di Nairobi, in Kenya, nel corso di una vacanza, 4 giovani turisti, tutti originari della provincia di Enna. Secondo le informazioni riportate dall’agenzia Ansa, due delle vittime avrebbero riportato delle fratture ma nessuno di loro è in pericolo di vita.

Cosa è accaduto

I 4, due uomini e due donne, sono stati trasferiti all’ospedale Aga Khan” di Nairobi dove si trovano ricoverati. Da una prima ricostruzione dell’incidente, le vittime erano a bordo di un mezzo da safari ma per cause da accertate sarebbe uscito di strada, in prossimità della città di Nakuru.

Ambasciata in contatto con le famiglie

“L’ambasciata d’Italia in Kenya si è prontamente adoperata per l’assistenza ai giovani ed è in contatto con le loro famiglie” scrive l’Ansa.