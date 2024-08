Troina, festa per i 100 anni di nonna Agostina

Ha spento le fatidiche 100 candeline Agostina Maria Di Maria che si aggiunge ai centenari residenti a Troina.

La festa con la famiglia

Nelle ore scorse, il sindaco, Alfio Giachino, si è recato dalla nonnina per gli auguri e per la consegna di un ricordo. Per l’occasione, la famiglia dell’anziana ha organizzato una festa.

Il sindaco

“La “comunità dei centenari troinesi” si arricchisce di una nuova componente. Sarà l’aria buona, la tempra delle vecchie generazioni e la solidità delle famiglie troinesi che avvolgono con il proprio affetto i propri cari.Quando posso mi piace poter condividere questi momenti con questi nostri “speciali” cittadini”