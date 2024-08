L’impresa dell’Enna, l’eroe di serata è il pararigori Torregossa

E’ Kevin Torregrossa l’eroe della serata dell’Enna che, ai rigori, ha superato il turno di Coppa Italia, vincendo al Tomaselli una gara difficilissima. Pagana lo conosce bene, avendo dato la sua benedizione al suo arrivo in gialloverde, del resto, l’ex Canicattì, 19enne, è ritenuto uno dei migliori prospetti in circolazione in Sicilia.

Il cambio di Pagana

L’allenatore dell’Enna, prima della lotteria dei calci di rigore, ha deciso la sostituzione del portiere: fuori Simeol per Torregrossa. Una scelta indovinata, infatti il giovane palermitano è riuscito a parare due penalty. Tanta festa in mezzo al campo dei giocatori gialloverdi dopo il calcio di rigore fallito dalla Nissa coinciso con il passaggio del turno. Domenica si tornerà in campo, ancora una volta in trasferta, per l’indisponibilità del Gaeta: i ragazzi di Pagana andranno a Favara per giocarsi un ulteriore turno di Coppa Italia.

La gioia del presidente e dell’ad

”Siamo molto soddisfatti della prova della nostra squadra – hanno detto il presidente Luigi Stompo e il direttore generale Fabio Montesano – al cospetto di un avversario importante, fra quelli accreditati per fare un campionato di vertice e in uno stadio con oltre duemila tifosi nisseni che spingevano la propria squadra. Ringraziamo la Nissa per la splendida accoglienza e tutte le forze dell’ordine che si sono adoperate, da domani ci concentreremo per il prossimo impegno”.

Chiosa finale del presidente Stompo: “Un successo che vorrei dedicare ai nostri tifosi che purtroppo non hanno potuto assistere di presenza a questa gara. Speriamo già dalla prossima gara di averli al nostro fianco perché sappiamo quanto siano importanti”.