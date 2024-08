Maltempo, l’incubo delle famiglie rimaste isolate, disagi sulla 121

Ad un certo punto non avevano alcuna via di uscita, se fossero stati costretti a scappare non avrebbero avuto alcuna opportunità. Un incubo durato tanto, del resto quando si vive una situazione di grave emergenza il tempo si dilata, per diversi gruppi familiari, residenti nelle contrade Donna Di Voglia Cannarella e Risicallà, ad Enna, che si sono sentiti in trappola.

L’allarme

Tra telefoni e social, sono riusciti a mettersi in contatto con i soccorsi, tra cui vigili del fuoco e Protezione civile di Enna, che si sono messi al lavoro per dare assistenza alle vittime e contestualmente provare a liberare le case dall’acqua.

L’assessore Palermo, “non ci sono incidenti”

“Per Enna è stato un pomeriggio difficile. Le copiose precipitazioni, assai più intense di quanto fosse stato previsto, hanno arrecato non pochi problemi” dice l’assessore Gaetana Palermo che, comunque, rassicura sulle condizioni delle famiglie. “Fortunatamente la situazione – dice l’assessore Palermo – pare migliorata, tutte le persone in difficoltà sono state contattate e non si registrano incidenti. Stiamo monitorando la viabilità e la pubblica illuminazione, che al netto di qualche piccola criticità, sono pienamente funzionali”.

Smottamenti sulla Statale 121

Tanti i problemi, ma ormai ci si è abituati tutte le volte che si verificano delle precipitazioni, alla viabilità. Nei giorni scorsi, caos a Pietraperzia o sulla Troina-Catania e nelle ore scorse disagi sulla Statale 121, come segnalato dal consigliere del Pd di Enna, Marco Greco. “Le piogge di oggi pomeriggio hanno reso inagibile la strada comunale 191 “Cannarella-Enna”, isolando alcune abitazioni” ha scritto l’esponente politico che è riuscito a mettersi in contatto con l’assessore Palermo per venire incontro alle esigenze di chi si trovava isolato in quella zona.

Anas, “traffico rallentato”

Nelle prime ore del mattino, l’Anas ha diramato un bollettino sulle condizioni della Statale 121: “Traffico rallentato sulla SS121 “Catanese” tra Vallelunga Pratameno (CL) e San Giovannello (EN) per la presenza di smottamenti con fango e detriti in carreggiata a causa del forte maltempo delle ultime ore. I lavori di pulizia e rimozione dei detriti sono in corso” si legge nel documento.