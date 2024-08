Inferno 2024 nelle Gole dell’Alcantara: gran finale con sorpresa per i nuovi effetti di Vaccalluzzo

“Per rendere omaggio al pubblico, sempre numeroso, negli ultimi spettacoli di questo fine settimana in più” ha detto il presidente di Buongiorno Sicilia Simone Trischitta. Nelle due repliche di sabato 7 settembre saranno infatti proposte due edizioni speciali con effetti pirotecnici potenziati. Il Maestro, “soluzioni innovative per creare emozioni capaci di penetrare fin nell’animo: quest’anno l’Etna ha colorato l’estate con eruzioni e fontane di lava, e abbiamo in mente un finale stupendo in cui gli effetti di fuoco saranno i grandi protagonisti”. Il regista Giovanni Anfuso “L’ingresso nella Città di Dite sarà completamente rivisto e poi ci sarà una grande sorpresa per il finale”. Una maniera per chiudere al meglio questo settimo anno del kolossal dei record.

“Vogliamo ringraziare il pubblico perché, anche quest’anno, ci ha consentito di prolungare per un’altra settimana l’Inferno di Dante nelle Gole dell’Alcantara. Da giovedì 5 a domenica 8 settembre ci saranno infatti due repliche al giorno. E per rendere omaggio ai nostri spettatori, sempre numerosi, per le ultime repliche riserveremo loro delle belle sorprese”.

Lo ha annunciato Simone Trischitta, presidente di Buongiorno Sicilia, associazione che produce lo spettacolo e al quale si deve l’organizzazione generale del kolossal dei record diretto da Giovanni Anfuso che è anche autore della drammaturgia.

“Nelle due repliche di sabato 7 settembre – ha spiegato il Regista – il nostro Inferno si arricchirà di un ulteriore momento di grande pathos grazie alla collaborazione, ormai storica, con Alfredo Vaccalluzzo. Infatti i fuochi che il maestro pirotecnico ci metterà a disposizione racconteranno ancor di più e ancor meglio, passaggi importantissimi di questo spettacolo così amato dal pubblico”.

In questo lavoro teatrale – il più visto in Sicilia negli ultimi anni -, dal 2018 gli spettatori applaudono ogni sera con grande calore gli interpreti: Angelo D’Agosta (Dante), Liliana Randi (Narratrice), Davide Sbrogiò (Virgilio), Davide Pandolfo (Ugolino e Ciacco), Giovanna Mangiù (Francesca da Rimini), Luciano Fioretto (Turista e Caronte), Francesco Bernava (Farinata degli Uberti), Rosario Minardi (Ulisse) e Gabriele Casablanca (Paolo, Diomede e Arcivescovo Ruggieri). Consensi anche per i Dannati: Beatrice Caudullo, Michela Di Francesco, Maria Lardaloro, Marta Marino, Enrica Pandolfo, Lucio Rapisarda, Francesco Salpietro, Gloria Trischitta e Ariluna Verrazzo.

Adesso, dunque, siamo giunti al gran finale della stagione 2024.

“Quella di sabato 7 – ha sottolineato Alfredo Vaccalluzzo, pirotecnico noto in tutto il mondo – sarà una grande serata con effetti innovativi per creare emozioni capaci di penetrare fin nell’animo, fin nel sangue degli spettatori. Quest’anno l’Etna ha colorato l’estate con eruzioni e fontane di lava, dando spettacolo. Non possiamo certo pensare di imitare il vulcano, di metterci in concorrenza con lui, ma abbiamo in mente un finale stupendo in cui gli effetti di fuoco saranno i grandi protagonisti. Così come saranno protagoniste le stelle”.

“L’ingresso nella Città di Dite – ha rivelato Anfuso – sarà completamente rivisto e illuminato dai fuochi e dai nuovi, potenti effetti, che saranno messi in campo. E poi ci sarà una grande sorpresa per il finale. Un altro momento di grande emozione e commozione. Perché l’Inferno di Dante non smette mai di stupirci”.

Lo spettacolo – che è patrocinato dal MiC, il Ministero della Cultura, dall’Ars, dall’Assessorato allo Spettacolo della Regione Siciliana, dalla Fondazione Federico II e dai Comuni di Motta Camastra e Castiglione di Sicilia – si avvale delle coreografie di Fia Di Stefano, dei costumi di Riccardo Cappello, delle musiche di Nello Toscano e degli effetti speciali di Alfredo Vaccalluzzo. Produttori esecutivi sono Luciano Catotti e Ninni Trischitta, aiuto regista Agnese Failla e Lucia Rotondo, light designer Davide La Colla e sound designer Enzo Valenti.

La produzione invita ad affrettarsi per acquistare i biglietti sul circuito Boxoffice Sicilia (www.boxofficesicilia.it) ma si ricorda che il Botteghino delle Gole rimarrà aperto anche negli ultimi giorni delle rappresentazioni a partire dalle 19.

Va ricordato infine che lo spettacolo va in scena grazie anche al sostegno di sponsor come Isola Bella Gioielli, Amaro Herbae, Bacco, tipicità al pistacchio, Banca di Credito Cooperativo di Pachino e Puglisauto nuova concessionaria Kia.

Per qualsiasi informazione si potrà comunque inviare messaggi Whatsapp al numero di Buongiorno Sicilia, il 347 638 0512. Altre notizie sullo spettacolo sono disponibili sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/InfernoDiDanteOfficial/.

