L’Enna in Coppa a Favara, Pagana, “test importante” (VIDEO)

Giocherà ancora una volta in trasferta l’Enna nel turno di coppa Italia contro il Favara ma considerato come è andata con la Nissa i tifosi gialloverdi covano più di una speranza per il superamento del turno. Alla vigilia della partita, che si disputerà domani alle 16,30 al Bruccoleri di Favara, l’allenatore Peppe Pagana predica prudenza, ritenendo la gara un test per verificare le condizioni della sua squadra.

Le parole di Pagana

“Per adesso sono tutti esami in quanto siamo appena all’inizio. La gara con la Nissa ci ha dato indicazioni sotto l’aspetto tecnico, tattico ma soprattutto atletico. E’ importante la partita contro il Favara che è una squadra con gli stessi nostri obiettivi: ci dirà a che punto siamo” ha detto l’allenatore.

I lavori al Gaeta

Ieri mattina sono stati formalmente consegnati i lavori di ripristino dell’ingresso della gradinata, lato Viale IV Novembre, delle Stadio comunale “Generale Gaeta” alla ditta aggiudicataria, la Cogevar di Leonforte, alla presenza dell’Ing. Noemi Scarlata per l’ufficio tecnico comunale, del progettista Ing. Giovanni Culotta e del Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Incalcaterra”.

Gare interne senza ospiti

“Questo intervento- spiega l’Assessore Campanile – non solo consentirà di adeguare lo stadio alle prescrizioni della Lega Nazionale Dilettanti ma riqualificherà l’intera area dell’ingresso di Viale IV Novembre, che versava in stato di abbandono da troppo tempo”.

Durante il periodo dei lavori l’Enna calcio potrà svolgere regolarmente disputare le partite di campionato grazie alla deroga concessa dalla LND, in assenza del pubblico ospite