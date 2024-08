Trovata acqua a Nissoria, sindaco, “le analisi sono buone”

Buone notizie sul fronte dell’acqua a Nissoria. Il sindaco, Rosario Colianni, nei giorni scorsi impegnato insieme ad alcuni tecnici, a scovare nuove fonti idriche, ha reso noto che un pozzo potrà essere usato ed immesso nella rete idrica comunale.

L’acqua è buona

C’è di più, perché alcuni campioni di acqua sono stati sottoposti alle analisi ed a quanto pare hanno superato l’esame. “La società AcquaEnna mi comunica che le analisi fatte dell’acqua prelevata nel nuovo pozzo da me individuato sito nel vallone ferrigno risultano buone” dice il sindaco, Rosario Colianni.

I lavori

E così, sono stati avviati i lavori per consentire l’uso di questo pozzo. “La società ha iniziato gli scavi: uno per il collegamento elettrico del contatore, l’altro scavo per la posa del tubo per collegare il pozzo alle vasche di distribuzione, e cercheremo nel più breve tempo possibile di riportare a regime la distribuzione idrica” dice ancora il sindaco di Nissoria.

Trivelle a Troina

Troina, che riceve acqua ogni 4 giorni ed è totalmente dipendente dall’invaso, sta provando a trovare nuove fonti di approvvigionamento idrico. Il sindaco, Alfio Giachino ha disposto gli scavi con le trivelle in cerca di nuove fonti e c’è molta fiducia in queste ricerche.

Per legge i Comuni non possono procedere autonomamente – dice il sindaco di Troina – alla trivellazione di pozzi per prelevare acqua. Una situazione assurda. Non aspettiamo più nessuno; procediamo da soli e proviamo a trovare acqua. Mi assumo, come autorità comunale di protezione civile, ogni responsabilità. So di avere la città dalla mia parte e questo mi basta, vado avanti”.