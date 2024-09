Manager sanità, nessun valzer a Enna, restano Cassarà e Cillia

E’ stato completato il puzzle degli incarichi a direttori sanitari e amministrativi delle Asp e delle aziende ospedaliere in Sicilia.

Ad Enna non cambia nulla

Per Enna non è cambiato nulla, in quanto sono rimasti al loro posto Emanuele Cassarà e Sabrina Cillia, rispettivamente direttore sanitario ed amministrativo.

I contratti firmati da Iudica

I due manager della sanità ennese sono in possesso di un contratto, firmato dall’ex direttore generale Francesco Iudica, con scadenza 2025.

Cassarà era stato con Zappia ad Agrigento

E così sono rimasti al loro posto anche se al vertice dell’Asp c’è adesso Mario Zappia, che con Cassarà ha lavorato ai tempi in cui dirigeva l’Asp di Agrigento. Emanuele Cassarà annovera nel suo curriculum la direzione medica degli ospedali “Umberto I” di Enna e “Michele Chiello” di Piazza Armerina oltreché la direzione sanitaria delle ASP di Ragusa, Enna e, per un periodo circoscritto durante il commissariato del dottor Giuseppe Termine nel 2014, anche di Agrigento.

Le indiscrezioni su Cillia a Catania

Nei giorni scorsi, però, erano circolate indiscrezioni su un ipotetico passaggio di Sabrina Cillia all’Asp di Catania, come scritto in un articolo pubblicato da Live Sicilia.

Le altre nomine in Sicilia

Ecco le altre nomine in Sicilia come riportato dall’agenzia Ansa: Asp Agrigento: Raffaele Elia e Alessandro Pucci; Asp Siracusa: Salvatore Madonia e Salvatore Lombardo; Asp Trapani: Gaetano Migliazzo e Danilo Palazzolo; Asp Caltanissetta: Luciano Fiorella e Salvatore Lombardo; Asp Catania: Giuseppe Angelo Reina e Tamara Civello; Asp Palermo: Antonino Levita e Ignazio Del Campo; Asp Messina: Giuseppe Trimarchi e Giancarlo Niutta; Asp Ragusa: Sara Lanza e Massimo Cicero. A Villa Sofia-Cervello incarichi per Aroldo Rizzo (sanitario) e Alessandro Mazzara (amministrativo); al Civico Domenico Cipolla (sanitario) e Vincenzo Barone (amministrativo); al Garibaldi Mauro Sapienza (sanitario) e Giovanni Annino (amministrativo); al Cannizzaro Diana Cinà (sanitario) e Monica Castro (amministrativo); al San Marco Antonio Lazzara (sanitario) e Saro Fresta (amministrativa); al Papardo Paolo Cardia (sanitario) e Papardo (amministrativo); all’Irccs Bonino Pulejo Giacomo Nicocia (sanitario) e Felicita Crupi (amministrativo); al Martino Giuseppe Murolo (sanitario) ed Elvira Amata (amministrativo).