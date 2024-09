Sigfrido Ranucci a Piazza Armerina, si presenta il suo libro

Giovedì 12 settembre alle 17.30, a Piazza Armerina, ci sarà Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report, il programma di inchiesta più noto e importante nel panorama televisivo italiano trasmesso su Rai 3.

Il libro del giornalista

Sigfrido Ranucci presenterà il suo ultimo libro “La scelta” edito da Bompiani, dialogando con Concetto Prestifilippo. L’incontro avverrà nello nel Convento seicentesco di San Pietro, nel salone al primo piano, in via Gen. Ciancio. Sarà consentito l’accesso sino all’esaurimento dei posti a sedere. Non sarà possibile prenotare il posto