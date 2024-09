Troina su Rai 1, le telecamere di Camper nel borgo

La telecamere di Camper, la trasmissione di Rai 1 ideata per scoprire le ricchezze storiche e artistiche degli angoli più belli d’Italia, sono comparse a Troina.

Il racconto dei tesori del borgo

Lorenzo Branchetti ha fatto un giro nel borgo per raccontare i tesori di Troina e soprattutto la sua storia, segnata da Ruggero I d’Altavilla, capace di trasformare la città, per la sua posizione strategica e per l’accoglienza dei suoi abitanti, nella prima sede del suo potere politico.

I gioielli di Troina

L’inviato di Camper, accompagnato da un Cicerone locale, ha messo in evidenza ai telespettatori alcuni gioielli del borgo, tra cui le due torri di avvistamento, il piccolo museo archeologico, capace di custodire reperti di ogni epoca, dalla preistoria alla Seconda Guerra mondiale, e poi il museo dedicato a Robert Capa.

Le altre tappe di Camper

Troina è stata la prima tappa di Camper del tour dei borghi più incantevoli di 4 regioni: altri servizi televisivi saranno realizzati a Castelfranco Veneto, in Veneto, poi in Emilia-Romagna tra Verucchio e Sant’ Agata Feltria ed ancora a Motta Filocastro in Calabria.