Discarica in via Trieste, la diffida del sindaco, “sia rimossa”

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro ha diffidato il direttore dei lavori lavori, il responsabile unico del procedimento del cantiere per la costruzione di un padiglione dell’ex ospedale Umberto I da destinare a centro servizi sociali e del volontariato cittadino di rimuovere dei rifiuti. L’area si è trasformata, come segnalato da tanti residenti e passanti, in una discarica a cielo aperto.

La richiesta

Nel suo provvedimento, il sindaco precisa che, nonostante fosse ormai nota la presenza di questi ingombranti, non si è provveduto alla rimozione, per cui chiede “di relazionare entro 5 giorni dal ricevimento della presente al fine di adottare gli atti consequenziali e si diffida all’immediato smaltimento di quanto sopra”