Madonnari di Sicilia, Nicosia ospita il concorso internazionale

Si terrà il 13, il 14 ed il 15 settembre, a Nicosia, in via Fratelli Testa, il settimo Concorso Internazionale Madonnari di Sicilia, in concomitanza con i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima dell’Aiuto, giunto alla sua settima edizione.

Il tema di questa edizione

Il tema di quest’anno sarà: “La Vergine Maria è il modello della donna secondo il Vangelo e secondo il cuore di Dio, di cui la Chiesa e le nostre società hanno bisogno. Ella sia per voi sorgente di incoraggiamento e di ispirazione.” Questo tema riflette l’importanza di Maria come esempio di virtù e fede. Il messaggio vuole ispirare e incoraggiare tutti i partecipanti e i visitatori del concorso, sottolineando il ruolo centrale di Maria nella spiritualità e nella vita quotidiana.

Nicosia ospiterà gli artisti mariani

Il centro storico di Nicosia ospiterà artisti dell’arte mariana da tutto il mondo, che gareggeranno in via Fratelli Testa durante l’intero weekend di metà settembre. Essi porteranno la loro colorata testimonianza dai loro territori, ognuno con la propria tecnica, esperienza e anima.

Una formula ben rodata nel corso delle precedenti edizioni, che hanno visto la partecipazione di artisti da ogni angolo del mondo: Nigeria, Egitto, Bolivia, Giappone, Stati Uniti, Germania, Francia e molti altri. In questa edizione saranno presenti anche artisti italiani in rappresentanza di altre manifestazioni e realtà simili a quella di Nicosia. Per gli amanti di quest’arte, questo è un appuntamento imperdibile, lo è anche per gli artisti che hanno modo di incontrarsi una volta all’anno con le varie realtà siciliane dell’arte effimera su strada.

Non mancheranno anche quest’anno iniziative per bambini, con l’ormai consolidato workshop che si terrà in piazza Garibaldi.

Gli organizzatori

L’evento è organizzato dall’associazione “Madonnari di Sicilia”, con il patrocinio del Comune di Nicosia, del Comitato Maria SS. dell’Aiuto, della Diocesi di Nicosia e della Regione Sicilia Ass. Reg. all’Agricoltura.