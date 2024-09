Incidente a Pergusa, Cgil, “operaio sarà operato, 2 vertebre fratturate”

“Uno dei 4 operai coinvolti nel gravissimo incidente sarà operato e ha rischiato veramente molto visto che si ritrova con due vertebre fratturate”. Lo afferma la Fillea Cgil di Enna in merito all’incidente nel cantiere della palestra della scuola elementare di Pergusa che ha visto come vittime 4 operai. Il più grave, a cui fa riferimento il sindacalista, è ricoverato nell’ospedale di Caltanissetta dove nelle prossime ore sarà sotto i ferri.

La polemica sui controlli

La Fillea Cgil di Enna pone degli interrogativi, in particolare accende i fari sui lavori. “Perché nel cartello di cantiere non c’era menzione – dice il sindacato- dell’azienda in subappalto (evidentemente lo scenario che avevamo annunciato l’altro ieri, risulta sempre più probabile) che stava operando? Perché il committente non ha verificato anticipatamente chi presenziava in cantiere e a che titolo? Ricordiamo che si tratta di opera pubblica con fondi Pnrr”.

Il Pnrr e la corsa contro il tempo

Secondo il sindacato, la corsa contro il tempo scandita dal Pnrr sta compromettendo la sicurezza nei luoghi di lavoro. ” E appunto il Piano nazionale – spiega la Fillea Cgil di Enna – di Ripresa e Resilienza: da troppi mesi ascoltiamo cose che non ci piacciono. La corsa contro il tempo per non perdere i finanziamenti non può essere una delle ragioni principali in grado di alterare e velocizzare procedure di sicurezza che significa aumento sensibile del rischio”.