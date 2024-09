Transizione digitale, evento della Confartigianato a Enna

La Confartigianato Provinciale di Enna organizza a Troina per il convegno sul tema “Transizione digitale e tecnologica delle piccole e medie imprese” che si svolgerà nel centro di ricerca Mediterranean Aeronautics Research & Training Academy (M.A.R.T.A.), contrada Sanata Panasia, Enna, sabato 21 settembre 2024, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 secondo questo programma:

09:30 – Registrazione partecipanti

Apertura dei lavori:

10:00 – Saluti di benvenuto ed istituzionali di:

– Peter Barreca, presidente provinciale di Confartigianato Enna,

– Daniele La Porta, presidente Confartigianato Imprese Sicilia,

– prof. Cataldo Salerno, presidente dell’Università degli Studi di Enna Kore,

Interventi:

10:20 – dott. Andrea Scalia, Responsabile settore Innovazione, Reti e Progetti di Coesione

di Confartigianato Imprese,

“Transizione tecnologica e digitale: incentivi ed opportunità”

10:40 – dott. Gianfranco De Gregorio, Project Manager,

“Polo di Innovazione digitale Gate 4 Innovation”

11:00 – prof. Francesco Castelli, Direttore Dipartimento di Ingegneria e Architettura della Università degli Studi di Enna “Kore”

“Il ruolo della formazione universitaria nella transizione tecnologica e digitale”

11:20 – Dibattito

12:00 – Conclude i lavori del convegno Angela Maccarrone (Segretario Provinciale Confartigianato Imprese Enna)

Coordina Silvano Privitera, giornalista.

Nell’era della digitalizzazione avanzata e della sostenibilità, le piccole e medie imprese (PMI) si trovano di fronte a sfide e opportunità senza precedenti. Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale offrono nuove prospettive per il miglioramento dei processi aziendali e la creazione di valore.

L’obiettivo è accompagnare le imprese in questo percorso grazie agli Assessment previsti al Bando Poli Innovativi, progettati per valutare e migliorare le capacità tecnologiche e sostenibili delle aziende. Il convegno rappresenta un’occasione unica per conoscere le migliori pratiche e conoscere lo stato delle nuove tecnologie ed il loro impatto sulle imprese.