I vigili del fuoco del Distaccamento di Leonforte sono intervenuti ad Agira, intorno alle 9,40, in via largo Fiera per l’incendio di un fuoristrada. Sulle cause del rogo sono in corso gli accertamenti da parte dei pompieri che, nelle prossime ore, stileranno una relazione. Sul posto anche i carabinieri ed i volontari della Protezione civile.