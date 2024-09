Consiglio con banchi vuoti, Longi, “stop a sedute da remoto”

C’erano banchi vuoti ieri in occasione del Consiglio comunale di Enna che ha affrontato il delicato tema dell’emergenza idrica.

Aula vuota ma non per assenteismo

Non è un caso di assenteismo, anzi capita spesso di vedere l’aula semi deserta perché il regolamento dell’assemblea consente di partecipare alle sedute in modalità da remoto, insomma da casa o da qualunque posto. Una possibilità che non piace alla parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi che chiede di tornare all’antico.

Longi pressa per tornare come una volta

“Credo fortemente che l’assunzione – dice Longi – di responsabilità da parte di chi ricopre un ruolo istituzionale debba passare anche dalla presenza fisica in aula, soprattutto in occasione come quella di oggi, in cui la platea è gremita di cittadini esasperati che avrebbero dovuto ricevere rispetto e accoglienza da parte dell’intero Consiglio Comunale”

“A questo proposito esorto l’intero Consiglio – aggiunge Longi – a modificare il regolamento introdotto durante l’emergenza COVID che ancora prevede la possibilità di partecipare alle assemblee anche in modalità remota e che obblighi i consiglieri comunali a recarsi fisicamente in aula. Credo che sia un atto di rispetto nei confronti dei propri elettori e dei candidati che risultano i primi dei non eletti che magari potrebbero garantire la loro presenza in aula in caso di dimissioni da parte di consiglieri troppo impegnati per presiedere alle assemblee”