Prevenzione ai tumori e sicurezza domestica, incontro a Calascibetta

Le opportunità di prevenzione in merito ai tumori e alla sicurezza domestica saranno l’oggetto dell’incontro che si terrà a Calascibetta martedì 8 ottobre 2024, con inizio alle ore 16:30.

Incontro nella sede della Dogilac

La splendida cornice della sede artistica e culturale dell’Associazione DOGILAC, presieduta da Dorica Orzan, in via Nazionale 282, accoglierà quanti, tra i cittadini, vorranno ricevere informazioni dettagliate da parte dei professionisti dell’Azienda sanitaria provinciale in merito a due rilevanti ambiti di intervento del Piano di Prevenzione Regionale 2020/2025.

Screening gratuiti

La responsabile del Centro Gestionale Screening, Ornella Blanca, illustrerà come è possibile sottoporsi agli screening gratuiti del tumore al colonretto, alla mammella e al collo dell’utero. Sarà data anche l’opportunità, ai margini dell’incontro, di essere inseriti contestualmente nel programma di invito degli screening. La Responsabile della UOS.ESPA, Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute, dottoressa Eleonora Caramanna, affronterà il tema della sicurezza domestica per adulti e bambini, presentando gli incidenti più frequenti e le possibili misure per prevenirli.