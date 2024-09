Torna la festa dell’Unità, tre giorni a Pergusa

Dopo 13 anni torna la festa dell’Unità ad Enna: l’evento politico, organizzato dal Pd, si terrà a Pergusa, al Parco Proserpina il 27, il 28 ed il 29 settembre.

No all’autonomia differenziata

L’apertura, alle 19 del 27 settembre, sarà dedicata ad un tema caro al Pd, cioè il no all’Autonomia differenziata, del resto è in corso una raccolta di firme per chiedere un referendum finalizzato all’abrogazione della legge voluta dal Governo nazionale.

Le giornate

Nel corso della festa ci saranno anche dei momenti ludici, come le partite di minibasket in collaborazione con la Uisp di Enna o i concerti, come quello dei QBeta sabato 28 settembre alle 21,30. La domenica sarà contrassegnata dal tema del lago di Pergusa, vittima della desertificazione: ci sarà una passeggiata organizzata insieme a Legambiente. Si parlerà anche dello ius soli e dell’emergenza idrica alla presenza dei dirigenti locali, regionali e nazionali del Pd.