Il vento della protesta, Ati idrico incontrerà i Comitati

“L’Ati rende noto che in questi giorni i tanti comitati spontanei sorti in provincia sui temi dell’emergenza idrica saranno ricevuti” Lo ha comunicato il presidente, l’avvocato Nino Cammarata, sindaco di Piazza Armerina in merito alla proliferazione di Comitati di cittadini che hanno deciso di organizzarsi per chiedere conto e ragioni della grave emergenza idrica.

Cammarata, “incontreremo i nostri concittadini”

” L’assemblea territoriale idrica, composta da sindaci, siamo i primi cittadini dei nostri territori e consideriamo un piacere confrontarci con i nostri concittadini – afferma il presidente -. Siamo ben lieti di poter riferire loro tutte le azioni che sono state poste in essere, nonché sulle attività in corso per fronteggiare questa crisi, che non è stata certo voluta né determinata da noi”.



“Noi sindaci – prosegue il presidente – siamo quotidianamente impegnati nella crisi e in questi giorni tutti i comitati che ne hanno fatto richiesta saranno da noi incontrati e ascoltati. Ci confronteremo con loro nei prossimi giorni”.