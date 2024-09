Nozze a Siracusa nel giorno del G7 e Meloni fa gli auguri agli sposini

Quando hanno scelto la data per sposarsi a Siracusa non potevano immaginare che nel giorno del nozze si sarebbe celebrato il G7 dell’Agricoltura. E così Ilaria Di Cataldo e Cetto Principato, gaglianese lei, messinese lui, si sono trovati dentro un’altra festa.

Le nozze in Ortigia

I due, che lavorano come medici negli ospedali di Piazza Armerina ed Enna, hanno scelto la meravigliosa Cattedrale, nel cuore di Ortigia, il centro storico della città, per il giorno più importante della loro vita.

Nel giorno della visita di Giorgia Meloni

Piazza Duomo era blindatissima e difficilmente raggiungibile, migliaia di forze dell’ordine si mescolavano tra i giornalisti e i politici che attendevano l’arrivo del ministro Lollobrigida e della presidente Meloni. La stessa piazza veniva condivisa dagli invitati in abito lungo che aspettavano i novelli sposi. L’arrivo di Ilaria è stato esilarante: nell’esatto istante in cui scendeva dall’auto, a pochissimi metri da lei, saliva sul palco il ministro Lollobrigida e partiva l’inno nazionale.

Cosa è accaduto

Così la sposa si è incamminata verso la cattedrale tra le note di Mameli. Mentre dentro la chiesa si celebrava il matrimonio a porte chiuse, i responsabili della sicurezza chiedevano informazioni agli invitati sulla durata della celebrazione e qualche altro dettaglio tecnico, poiché la presidente Meloni era in attesa di fare il suo ingresso in piazza. Ilaria e Cetto in quel momento dettavano i tempi al G7. Alla fine della celebrazione tutti hanno dovuto lasciare la cattedrale velocemente.

Il saluto del premier agli sposi

Subito il lancio del riso e tutti sulle scale per la foto di gruppo, ma proprio in quel momento la presidente Meloni e il ministro Lollobrigida passavano da lì e salutavano con un sorriso gli sposi e gli invitati. Tutti con i telefoni in alto a riprendere questo momento unico che rimarrà per sempre nella memoria di Ilaria e Cetto. Dopo il panico iniziale per i disagi alla viabilità, gli sposi hanno tirato un sospiro di sollievo e hanno ironicamente commentato: “Bastava dirlo e avremmo invitato la presidente al nostro matrimonio”.