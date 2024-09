Valguarnera ospita la sagra dello zafferano

Tutto pronto per la 5^ edizione della sagra dello zafferano a Valguarnera. Quest’anno la manifestazione avrà luogo nei giorni di sabato 28 e domenica 29 settembre e si avvarrà come al solito della preziosa collaborazione di altre associazioni locali.

Valorizzare il prodotto

Un evento che alla stregua di altri Comuni siciliani vuole valorizzare un prezioso prodotto che a Valguarnera viene concepito in grosse quantità. La sagra ha infatti lo scopo di evidenziare gli aspetti salutistici e culinari dello zafferano, con particolare riferimento alla grande importanza che esso ha per la salute se usato con una certa regolarità. Valguarnera è inoltre uno dei maggiori Comuni dell’Isola ove si produce questa preziosa spezia, quella che viene chiamata per le sue qualità organolettiche “L’oro rosso di Sicilia” e da cui prende il nome una delle aziende locali che lo produce.