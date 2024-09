Gioventù nazionale, ecco i nomi del direttivo provinciale

Prima riunione del direttivo provinciale di Gioventù Nazionale con il neo presidente provinciale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Jacopo Gessaro.

I nomi

L’assemblea ha provveduto alla nomina dei componenti del direttivo: Giovanni Latona, vice-presidente provinciale (Nicosia); Concetta Cammarata, segretario (Leonforte); Christian Nigrelli, responsabile comunicazione (Enna); Anna Troina, responsabile dipartimento università (Agira); Federico Sarra Fiore, responsabile dipartimento scuole (Enna).

Le altre nomine

Faranno oltretutto parte di organo anche i rappresentanti dei comuni: Giuseppe Livirizzi (Assoro), Federico Millunzi (Calascibetta), Francesco Cocuzza (Gagliano Castelferrato), Emanuele Alberti (Piazza Armerina) e Alberto Innuso (Villarosa). “Nelle prossime settimane anche noi daremo il via alla nostra campagna tesseramenti in giro per la provincia, raccogliendo i disagi, le perplessità e le esigenze dei nostri coetanei. Dobbiamo necessariamente riportare la politica a servizio dei più giovani, spesso privi di speranze per il futuro nel loro territorio” afferma Gessaro