Il libro del sindaco di Gagliano al Catania Book Festival

Il romanzo “Cenere” di Vincenzo Giuseppe Baldi, edito da Spazio cultura edizioni, parteciperà alla Fiera internazionale del libro e della cultura “Catania Book Festival”.

L’evento

Dal 27 al 29 settembre parteciperanno alla manifestazione autori, editori, artisti e grandi interpreti per approfondimenti, workshop e presentazioni di libri. Baldi, sindaco di Gagliano, sarà presente sabato, alle 14,30, nello stand n.1, in sala Vulcano, All’ingresso della Nuova Dogana, in via Dusmet per la presentazione ufficiale del suo ultimo romanzo e rimarrà a disposizione dei visitatori per il firmacopie per tutto il pomeriggio, fino alla chiusura.

Al circolo degli operai

Domenica, alle 18,30, presenterà il book trailer del libro a Gagliano, al Circolo degli operai. Dialogheranno con l’autore il presidente del circolo, Salvo Sottostanti, i registi Antonella Barbera e Fabio Leone, e la giornalista Manuela Acqua.