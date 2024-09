Amici in Ferrari, spettacolo “rosso” a Regalbuto

Grande partecipazione di pubblico alla manifestazione che si è tenuta a Regalbuto nei giorni scorsi. Organizzata dall’associazione dei camionisti in collaborazione con Giuseppe Virzì (regalbutese doc da anni trapiantato in Australia) l’intera giornata è stata dedicata ad amici veramente speciali. Protagonisti tanti ragazzi e ragazze dell’associazione “Solidarietà e Futuro” ma anche altri ragazzi. Un sodalizio onlus che opera a Regalbuto da oltre 25 anni garantendo assistenza a persone diversamente abili.

L’associazione è stata fondata nel lontano 1997 dalla signora Cettina Arona che, insieme ad altri genitori di ragazzi speciali, decisero che era venuto il momento a Regalbuto di creare una nuova realtà che riunisse tutte le famiglie di diversabili e che pensasse concretamente al futuro dei propri cari.

Nel volgere di pochi anni l’associazione è riuscita ad accogliere sempre più famiglie e ragazzi, ma soprattutto tanti volontari, diventando un importante punto di riferimento sul territorio provinciale. Ecco quindi l’ennesimo evento con questo raduno di Ferrari che poi, insieme ai ragazzi hanno prima sfilato per il centro storico del paese e poi dato vita ad una serie di altri eventi che hanno reso la giornata particolarmente apprezzata dall’intera popolazione. “E’ stata una giornata di grandi emozioni per i ragazzi e anche per tutti noi che ci siamo impegnati ad organizzare la manifestazione – evidenzia Gaetano Schinocca presidente dell’associazione dei camionisti – un ringraziamento particolare a tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, ai ferraristi provenienti da tutta la Sicilia, a Giovanna Di Pasquale capace di coinvolgere diverse famiglie che hanno aderito all’iniziativa che ci auguriamo possa avere un seguito anche in futuro”.