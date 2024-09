Sos sicurezza, ladri entrano in due case, portati via preziosi

I ladri sono entrati in azione nella serata di ieri in via Longo, ad Enna alta, all’interno di uno stabile, prendendo di mira due abitazioni.

L’incursione

In entrambe, secondo il racconto di alcuni testimoni, non c’erano i proprietari: quello dell’appartamento al piano rialzato sembra che lavori in un’altra città, la titolare dell’abitazione al primo piano si era allontanata per seguire una funzione religiosa ed a quanto pare sarebbe stata lei ad accorgersi della presenza dei ladri, essendosi accorta che la luce era accesa, ricordando bene che, prima di uscire, si era assicurata che fosse chiusa.

L’arrivo della polizia

Sono stati avvertiti gli agenti di polizia che si sono recati in quella palazzina per verificare intanto se dentro vi fossero ancora i malviventi ma erano andati via. Dalle prime informazioni, al vaglio degli inquirenti, sarebbero stati trafugati dei preziosi ma la conta dei danni è in corso, frattanto gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei ladri.

Indagini su ladri professionisti

Gli agenti della Polizia scientifica hanno compiuti i rilievi nella palazzina in cerca di indizi che possano aiutarli nella cattura dei responsabili, inoltre si stanno cercando delle immagini delle telecamere di sicurezza della zona. E’ probabile che possano essere stati dei professionisti, gente non alle prime armi, che, forse, sapeva delle abitudini dei proprietari delle case.