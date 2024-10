Stipendi arretrati al Consorzio di bonifica, insorgono i sindacati

Protestano i rappresentanti sindacali della Sifus Confali in merito alla mancata erogazione degli stipendi dei lavoratori in servizio al Consorzio di bonifica di Enna. E così, come emerge in un documento inviato al commissario straordinario del Consorzio Bonifica Sicilia Orientale, si è deciso di procedere ad una autoconvocazione nei locali dell’ente, in via Donna Nuova, e di restarci “finché si soddisfano le condizioni per lasciare la sede”.

I mesi arretrati

Secondo quanto sostenuto dai sindacalisti, “il personale a tempo indeterminato ha maturato 5 mensilità di stipendi arretrati, mentre al personale a tempo determinato spettano 3 mensilità”. Peraltro, Sifus Confali, rivolgendosi ai vertici del Consorzio chiede “bonifici istantanei, per evitare che la valuta degli stessi possa coincidere con il fine settimana, costringendo tutti i dipendenti a dover attendere ancora la lenta burocrazia che sfinisce e svilisce le motivazioni dell’attesa”.